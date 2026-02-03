بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن إبراهيم عادل.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن ابراهيم عادل نجم نادي بيراميدز السابق، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "اكس".

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي بمنصة اكس: "عاجل وانفراد وحصري قبل اي حد.. ابراهيم عادل نجم بيراميدز ينضم للاهلي".



وأضاف طلعت: "ابراهيم راح ٦ شهور (كوبري) نادي نورشيلاند الدنماركي المملوك لعائلة منصور التي ينتمي لها ياسين منصور نائب رئيس الاهلي وسيعود للاهلي بعد ٦ شهور".



كان ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، قد أكد أن الأنباء المتداولة حول تعاقد النادي الأهلي مع إبراهيم عادل تبدو منطقية في ظل المعطيات الحالية، خاصة بعد إعارة اللاعب إلى صفوف نورشيلاند الدنماركي.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن عدم مشاركة إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي منذ عودته من معسكر منتخب مصر يفتح الباب أمام احتمالية رحيله، مضيفًا أن ربط اسمه بالأهلي أمر طبيعي في هذه المرحلة.

وأوضح أن انضمام إبراهيم عادل للأهلي سيكون خطوة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال صغير السن ويمتلك امكانيات فنية كبيرة، وهو ما يتماشى مع النهج الذي كان يتبعه سيد عبد الحفيظ سابقًا، بالاعتماد على عناصر شابة ومميزة لتعويض ارتفاع معدل أعمار بعض اللاعبين داخل الفريق.

وأضاف: “إبراهيم عادل لاعب كبير وسنه صغير، وأي نادي محتاجه”، مؤكدًا أن الأهلي سيكون المستفيد الأكبر من التعاقد معه مستقبلًا.