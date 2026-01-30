المرشد يختفي وطهران تحت الأرض .. إيران تستعد لسيناريو الحرب المفتوحة

أعلن رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، اليوم الجمعة، عن تحويل محطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض في أنحاء طهران إلى "ملاجئ حرب" عامة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

ويعكس هذا الإعلان قلقًا متزايدًا لدى القيادة الإيرانية إزاء احتمال نشوب مواجهة عسكرية واسعة النطاق، ويأتي عقب تقرير نشرته "إيران إنترناشونال" الأسبوع الماضي يفيد بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد انتقل إلى ملجأ محصن تحت الأرض في طهران.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية المعارضة، تولى مسعود خامنئي، نجل المرشد الأعلى الثالث، إدارة شؤون المرشد اليومية، ويُعدّ قناة الاتصال الرئيسية مع السلطات التنفيذية للنظام.

ويأتي التقييم الإيراني لاحتمال وقوع ضربة عسكرية بعد تصريح ترامب يوم الجمعة بأن سفنًا بحرية أمريكية في طريقها إلى المياه القريبة من البلاد.

كما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإيراني وزّع ألف طائرة مسيّرة جديدة على مختلف فروعه، ردًا مباشرًا على “التهديدات الأمنية”.