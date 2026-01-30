قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
الرئيس السيسي : ما أكرهش الفقير والجاهل .. أكره الفقر والجهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

المرشد يختفي وطهران تحت الأرض .. إيران تستعد لسيناريو الحرب المفتوحة

طهران تحت الأرض
طهران تحت الأرض
كريم ناصر

أعلن رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، اليوم الجمعة، عن تحويل محطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض في أنحاء طهران إلى "ملاجئ حرب" عامة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

 

ويعكس هذا الإعلان قلقًا متزايدًا لدى القيادة الإيرانية إزاء احتمال نشوب مواجهة عسكرية واسعة النطاق، ويأتي عقب تقرير نشرته "إيران إنترناشونال" الأسبوع الماضي يفيد بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد انتقل إلى ملجأ محصن تحت الأرض في طهران.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية المعارضة، تولى مسعود خامنئي، نجل المرشد الأعلى الثالث، إدارة شؤون المرشد اليومية، ويُعدّ قناة الاتصال الرئيسية مع السلطات التنفيذية للنظام.

ويأتي التقييم الإيراني لاحتمال وقوع ضربة عسكرية بعد تصريح ترامب يوم الجمعة بأن سفنًا بحرية أمريكية في طريقها إلى المياه القريبة من البلاد.

كما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإيراني وزّع ألف طائرة مسيّرة جديدة على مختلف فروعه، ردًا مباشرًا على “التهديدات الأمنية”.

ايران اسرائيل حرب ايران و امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

حملة نظافة

حملة نظافة مسائية مكبرة تجوب أحياء بيلا بكفر الشيخ | صور

إسعاف

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في سباق دراجات نارية بشبين القناطر

الفريق الجراحي

تدخل جراحي لإنقاذ شاب يعاني كسرا بالفك السفلي في حادث بالمنوفية

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد