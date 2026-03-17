عودة الملك لير في عيد الفطر 2026 على المسرح القومي

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يقدم المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي عرض مسرحية "الملك لير" ثاني أيام عيد الفطر 2026، على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الساعة التاسعة مساءً.



وأكد الدكتور أيمن الشيوي، مدير فرقة القومي، أن هذا العرض يعكس التزام المسرح بتقديم أعمال فنية متميزة تحمل قيمة ثقافية وفنية عالية، لتلبية تطلعات الجمهور في الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية عبر عروض مسرحية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.



ويأتي هذا العرض كواحدة من أبرز التجارب المسرحية التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة، مما يوفر للجمهور فرصة الاستمتاع بإحدى روائع الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير ضمن احتفالات المسرح القومي بموسم عيد الفطر المبارك.

العرض بطولة النجم يحيى الفخراني، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، وعادل خلف، المكياج إسلام عباس، الاستعراضات ضياء شفيق، الموسيقى أحمد الناصر، الإضاءة الحسين «كاجو»، الملابس علا علي، الديكور حمدي عطية، ترجمة النص فاطمة موسى، تأليف وإخراج شادي سرور.