مسرح القاهرة للعرائس يضيء عيد الفطر بعرض رحلة سنوحي

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يعود العرض المسرحي «رحلة سنوحي» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، إلى خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثاني أيام عيد الفطر، في تمام الساعة 7:00 مساءً.

تحكي المسرحية عن رحلة سنوحي مع الطلبة عبر مصر الحديثة لاكتشاف خريطة مفقودة، وتبادل خبرات الماضي والحاضر، مع التأكيد في النهاية على وحدة الهوية المصرية واستمرار جذورها الثقافية.

العرض بطولة نخبة من الفنانين أحمد بدير، عفاف شعيب، أحمد راتب، محمد الصاوي، مجدي فكري، مع البطولة الغنائية لعلي الحجار، فاطمة عيد، شيماء الشايب، محمود محسب، حلا عزت، وكوكبة من نجوم المسرح القاهرة للعرائس مثل محمد عبدالسلام، هشام طلعت، هاني عزالدين، رضا حسنين، وعبد الحميد حسين، تأليف محمد أمين عبد الصمد، أشعار سامح العلي، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وعرائس د. جمال الموجي، المخرج المنفذ محمد لبيب، وإخراج عيد مسعد.