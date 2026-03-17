انفجار في العاصمة بغداد .. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف السفارة الأمريكية

شهدت العاصمة العراقية، بغداد، هجمات متعددة مساء اليوم، حيث استهدف هجوم بطائرة مسيرة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، مخلفا انفجارات قوية وتصاعد أعمدة الدخان في محيط السفارة.

وفي الوقت نفسه، سُجلت انفجارات في محيط مطار بغداد الدولي، في مشاهد تداولتها وسائل إعلام محلية، بينما شنت طائرات مجهولة قصفًا جويًا استهدف مواقع تابعة للحشد الشعبي في منطقة جرف صخر جنوب العاصمة.

ولم تصدر المصادر الأمنية في بغداد حتى الآن بيانات رسمية عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناتجة عن هذه الهجمات، فيما تواصل السلطات فرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء ومحيط المطار الدولي.