ضبط عاطل تعدّى على مواطن بالسب والتهديد والابتزاز حول حيازة شقة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه وشقيقه بالسب والضرب داخل عقار ملكهما بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد (القائم على النشر "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وبسؤاله قرر بتضرره من (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بمداومة التعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به ومنعه من دخول العقار محل سكنه وإبتزازه مادياً لخلافات بينهما حول حيازة شقة سكنية بدائرة القسم.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.