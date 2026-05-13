الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

خيانة الأسمنت والحديد.. تفاصيل تقارير الكسب غير المشروع لمهندس دمر 6 عمارات سكنية

كتب محمد عبدالله :

أحالت نيابة الأموال العامة مهندس الي المحاكمة الجنائية للتلاعب في مواصفات 6 عمارات  واستمعت النيابة إلى أقوال عضو اللجنة المنتدبة من الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة، الشاهدة الثانية أمل إبراهيم محمد حسن - ٥٠ سنة عضو اللجنة المنتدبة من الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة.

وشهدت بأن فحص اللجنة للعقارات محل البلاغ أسفر عن زيادة نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات بمكونات الخرسانة المستخدمة من المتهم في أعمال البناء، إذ جاوزت نسبة أملاح الكلوريدات وحدها في مكونات الخرسانة بكافة العقارات محل الفحص خمسة أضعاف النسبة المسموح بها بالكود المصري وهو ما أدى إلى صدأ حديد التسليح الخاص بالعقارات أنفة البيان فضلا عن ثبوت ضعف مقاومة تلك الخرسانة بسبب عدم تناسب نسبة الأسمنت بالمياه ومخالفة تلك النسبة للحد المنصوص عليه بالكود المصري وهو ٢٥٠ كجم / سم مكعب وهي ذات النسبة المنصوص عليها بالرسومات الهندسية للمشروع.

ما أدى بدوره إلى ضعف مقاومة الخرسانة مما فاقم من الشروخ والتصدعات الظاهرة بالعقارات محل
الفحص مما أسفر عن صدور قرارات بإزالة كافة تلك العقارات نُفذ ثلاثة منها بالفعل بشأن العقارات أرقام
۱۷ ، ۲۰ ۲۱۰ بينما لم يتم تنفيذ باقي القرارات لإمتناع السكان عن إخلائها.

وشهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإنه وعلى إثر ورود عدة بلاغات من قاطني العقارات من السادس عشر حتى الواحد والعشرين من عمارات شركة النصر للإسكان والتعمير الكائنة بالمجاورة ١٧ بلوك ۲۱ بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية لمدينة السادس من اكتوبر بظهور شروخ وتصدعات في العقارات آنفة الذكر نظرًا لوجود مخالفات إنشائية جسيمة بها، فقد أسفرت تحرياته عن ارتكاب المتهم غشا في تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ والمبرم مع شركة النصر للإسكان والتعمير  شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء بصفته المقاول المنفذ للعقارات أنفة البيان، وذلك بأن استعمل مواد بناء علمه بغشها - تتجاوز فيها نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات للنسبة المنصوص عليها مغشوشة - مع بالكود المصري، فضلا عن الغش في كمية الأسمنت المستخدم في الخرسانة الخاصة بالعقارات أنفة البيان وعدم تطابقها مع النسبة المنصوص عليها بكود البناء المصري وذلك وفقًا لما ثبت بالتقارير الصادرة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن فحص العقارات أنفة البيان، وهي الأسباب التي أدرت مجتمعة إلى صدأ حديد التسليح مُسببًا للشروخ والتصدعات الحاصلة في تلك العقارات ومؤثرا على سلامتها الإنشائية وهو ما انتهى بصدور قرار إزالة بشأن بعضها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب غشا في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة والمبرم مع شركة النصر للإسكان والتعمير (شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء) بشأن إنشاء عدد ٦ عمارات سكنية بالمجاورة ۱٧ بلوك ۲۱ بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية لمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بأن استخدم مواد بناء مغشوشة - مع علمه بغشها - في العيد أعمال الخرسانة بالعقارات محل التعاقد تزيد بها نسبة أملاح الكلوريدات والكابريتات على الحد المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة، مما تسبب في صدأ حديد التسليح المنفذ في العقارات أنفة البيان، كما تلاعب بنسبة محتوى الأسمنت للمياه في الخرسانة بما أسفر عن ضعف مقاومة الخرسانة ودنوها عن الحد.

