قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك
كان مفقودا في كاب درعة.. العثور على جثة جندي أمريكي ثان بالمغرب
تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026
أعمال مستحبة في يوم عرفة.. أفضل الطاعات والأدعية لنيل المغفرة والرحمة
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة
عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها
أريد فقط أن أعيش.. صرخة طفل مصاب بضمور العضلات تتحول إلى رسالة إنسانية
15 بندا.. خطة دولية لنزع سلاح حماس ونقل السلطة في غزة
بدايات متواضعة وحلم كروي.. تفاصيل جديدة من رحلة توأم الكرة المصرية
رواشين جدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة خليجي 27
نهائي الكونفدرالية.. خوان بيزيرا يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك
رغم نفي أبو ظبي.. عراقجي يهاجم الإمارات على زيارة نتنياهو المزعومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة إخطار نادي الزمالك لاعبيه المعارين بالعودة نهاية الموسم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل نادي  الزمالك ، أن إدارة القلعة البيضاء لم تُخطر أي لاعب حتى الآن بالعودة إلى صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن هذا الملف لم يتم فتحه بصورة رسمية في الوقت الحالي.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، أن تركيز إدارة النادي والجهاز الفني ينصب بالكامل على المرحلة الحاسمة التي يمر بها الفريق، سواء في بطولة الدوري أو منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما أدى إلى تأجيل مناقشة ملف اللاعبين المعارين أو العائدين من جديد.

تركيز كامل على الكونفدرالية والدوري

وأشار المصدر إلى أن حالة التركيز داخل الزمالك حاليًا موجهة نحو تحقيق أفضل نتائج ممكنة في البطولات التي ينافس عليها الفريق، خاصة مع اقتراب المواجهات الحاسمة في الدوري، إلى جانب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما جعل الإدارة ترفض تشتيت الجهاز الفني بأي ملفات أخرى في الوقت الراهن.

وأكد أن مسئولي النادي يرون ضرورة الانتهاء من الموسم أولًا قبل اتخاذ أي قرارات تخص القائمة الجديدة أو الأسماء التي ستعود للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

جلسة مرتقبة لحسم القرار

وأضاف الغندور أن ملف اللاعبين المنتظر عودتهم سيتم حسمه بشكل نهائي عقب نهاية الموسم، من خلال جلسة تجمع بين معتمد جمال المدير الفني للفريق، وجون إدوارد المدير الرياضي، بالإضافة إلى هشام نصر نائب رئيس النادي.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة احتياجات الفريق الفنية، وتحديد موقف اللاعبين المعارين، إلى جانب حسم الأسماء التي ستستمر أو ترحل، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وخطة الإدارة للموسم الجديد، في إطار سعي الزمالك لإعادة ترتيب صفوفه والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

زكي عبدالفتاح

خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي

لحظات من الطفولة.. لقاء الخميسي تنشر صورة نادرة مع والدها

بعد 20 سنة من "تيمور وشفيقة".. محمد ظاظا يعود للتمثيل عبر "الفرنساوي"

بعد 20 سنة من تيمور وشفيقة.. محمد ظاظا يعود للتمثيل عبر الفرنساوي

عبدالرحمن ابو زهرة

لم أستطع كتابة نعيه من صدمة الفراق.. مفيد عاشور يودع حماه عبد الرحمن أبو زهرة

بالصور

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد