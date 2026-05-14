حقيقة إخطار نادي الزمالك لاعبيه المعارين بالعودة نهاية الموسم

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك ، أن إدارة القلعة البيضاء لم تُخطر أي لاعب حتى الآن بالعودة إلى صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن هذا الملف لم يتم فتحه بصورة رسمية في الوقت الحالي.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، أن تركيز إدارة النادي والجهاز الفني ينصب بالكامل على المرحلة الحاسمة التي يمر بها الفريق، سواء في بطولة الدوري أو منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما أدى إلى تأجيل مناقشة ملف اللاعبين المعارين أو العائدين من جديد.

تركيز كامل على الكونفدرالية والدوري

وأشار المصدر إلى أن حالة التركيز داخل الزمالك حاليًا موجهة نحو تحقيق أفضل نتائج ممكنة في البطولات التي ينافس عليها الفريق، خاصة مع اقتراب المواجهات الحاسمة في الدوري، إلى جانب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما جعل الإدارة ترفض تشتيت الجهاز الفني بأي ملفات أخرى في الوقت الراهن.

وأكد أن مسئولي النادي يرون ضرورة الانتهاء من الموسم أولًا قبل اتخاذ أي قرارات تخص القائمة الجديدة أو الأسماء التي ستعود للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

جلسة مرتقبة لحسم القرار

وأضاف الغندور أن ملف اللاعبين المنتظر عودتهم سيتم حسمه بشكل نهائي عقب نهاية الموسم، من خلال جلسة تجمع بين معتمد جمال المدير الفني للفريق، وجون إدوارد المدير الرياضي، بالإضافة إلى هشام نصر نائب رئيس النادي.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة احتياجات الفريق الفنية، وتحديد موقف اللاعبين المعارين، إلى جانب حسم الأسماء التي ستستمر أو ترحل، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وخطة الإدارة للموسم الجديد، في إطار سعي الزمالك لإعادة ترتيب صفوفه والمنافسة بقوة على جميع البطولات.