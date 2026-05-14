شوقي غريب يضع تشكيل الزمالك الأمثل في نهائي الكونفدرالية

تحدث شوقي غريب، نجم غزل المحلة والكرة المصرية السابق، عن التشكيل الأمثل للزمالك في مواجهة إياب نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة.

التشكيل الأمثل للزمالك

وقال غريب خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن التشكيل الأفضل للزمالك من وجهة نظره يتضمن أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، ومحمد إسماعيل في الظهير الأيمن، مع محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد في قلب الدفاع.

وأوضح أن الفريق الجزائري لن يلعب بنفس طريقة لقاء الذهاب، بل سيتجه إلى تأمين دفاعي أكبر في مباراة الإياب.

وأشار إلى أن الأفضل في خط الوسط هو الاعتماد على محمد شحاتة وعبد الله السعيد، على أن يكون أمامهما خوان بيزيرا.

واختتم حديثه بترشيح خط هجوم مكون من شيكو بانزا وعدي الدباغ وناصر منسي، مؤكدًا أن هذا الثلاثي سيمنح الزمالك قوة هجومية أكبر في المباراة الحاسمة.