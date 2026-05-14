إحدى متضررات قضايا الأسرة: اعتراضي على المخدرات والدخان حرمني من ابني

قالت سناء بيومي، إحدى متضررات قضايا الأسرة، إنها لم ترَ نجلها “رسلان” منذ أكثر من عامين، بعدما أخذه والده بالقوة، مؤكدة: “من يوم 26-6-2024 وأنا ماعرفش عنه أي حاجة خالص”.

“اعترضت على المخدرات والدخان.. فكان العقاب حرماني من ابني”

وأوضحت “سناء” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الخلافات بدأت بسبب رفضها تعريض طفلها المريض لأجواء غير صحية داخل المنزل، قائلة إن زوجها كان يتعاطى المخدرات ويستضيف أشخاصًا داخل الشقة، مضيفة: “ابني كان عنده أزمة صدر، والدكتور طلب أبعده عن الدخان، لكن لما اتكلمت اتضربت”.

“قالي مش هتشوفيه تاني”

وأكدت أن زوجها اعتدى عليها ثم أخذ الطفل وغادر، قائلة: “شد ابني وقال لي: والله ما هتشوفيه تاني، لا إنتِ ولا الحكومة”.

“رفعت قضايا ضم حضانة وطلاق.. ولسه”

وأشارت إلى أنها لجأت للقضاء ورفعت دعاوى ضم حضانة وطلاق للهجر، لكنها حتى الآن لم تتمكن من استعادة طفلها، موضحة: “بقالي سنتين بلف في المحاكم، لا عرفت أوصل لابني ولا حتى أخدت الطلاق”.

“عايشة على أمل أشوف ابني”

واختتمت حديثها بالتأكيد على استمرار معاناتها النفسية والإنسانية بسبب غياب طفلها، وسط رحلة قضائية طويلة لم تنتهِ بعد.