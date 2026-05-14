خطوتان على الإنجاز.. لاعب الزمالك السابق يقدم نصائح للفريق قبل الكونفدرالية

أكد شريف أشرف لاعب الزمالك السابق، أن لاعبي القلعة البيضاء على بُعد خطوتين من تسطير أسمائهم بحروف من ذهب، حال التتويج بلقبي الكونفدرالية والدوري.

قال شريف أشرف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر شاشة قناة الزمالك، الموسم الحالي استثنائي للقلعة البيضاء، وعلى كل لاعب خوض نهائي الكونفدرالية وكأنها المباراة الأخيرة في مسيرته وتقديم كل ما لديه.

وأضاف، سيناريو مباراة الذهاب والخسارة بهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع قد يكون في صالح الزمالك عكس الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وتابع مهاجم الزمالك السابق، لدي ثقة كبيرة في تقديم الزمالك مباراة كبيرة أمام اتحاد العاصمة وتحقيق لقب الكونفدرالية دون اللجوء لركلات الترجيح.

وأتم شريف أشرف تصريحاته قائلًا، بالطبع أشعر بحزن كبير بسبب الطرد الذي تعرض لها محمود بنتايج.