العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد امتى ؟، أصبح العيد إمتى؟و موعد عيد الفطر 2026 محل بحث الكثير من مسلمي العالم، وذلك فى اليوم الـ 27 من رمضان، عيد الفطر 2026 من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، لما يتميز به من أجواء الفرح والتجمعات العائلية وأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

استطلاع هلال شهر شوال

استطلع دار الإفتاء المصرية هلال شوال مساء يوم الخميس القادم الموافق 19 مارس 2026 الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، هلال شهر شوال لعام 1447 هجرياً وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، وذلك بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة فى بث مباشر على التلفزيون المصرى يلقى خلاله الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية ، بيانا نتيجة رؤية الهلال.

العيد أمتى ؟

موعد عيد الفطر فلكياً

وفقاً للحسابات الفلكية، تكون بداية شهر شوال 1447هـ فلكياً هي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وهو يوم عيد الفطر المبارك 2026.

وتوضح التقديرات الفلكية أن شهر رمضان في هذا العام سيستمر 29 يومًا، حيث يكون الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الشهر الفضيل والموافق 29 رمضان، على أن يبدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر في اليوم التالي.

أوضح المعهد، عبر إمساكيته الرسمية، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تُقام صلاة العيد في القاهرة عند الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لتحديد أول أيام عيد الفطر يعتمد على رؤية هلال شهر شوال شرعيًا.

وأشار المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام يزداد تدريجيًا بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا حتى نهاية الشهر، ليكتمل الشهر الكريم وفق هذا الترتيب الزمني، مع التأكيد على أن تحديد بداية شهر شوال ورؤية الهلال سيضع اللمسة النهائية على موعد عيد الفطر.

وقت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر

ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.