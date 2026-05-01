نائب بالشيوخ : الطاقة المتجددة تدعم الاقتصاد وتقلل الضغط على الكهرباء

أكد النائب تامر عبد الحميد أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يمثل خطوة استراتيجية ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الوقود وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح في تصريحات خاصة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لم يعد خيار ترفيهي، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان استقرار منظومة الطاقة وتقليل الضغط على الموارد التقليدية، وهو ما ينعكس إيجايا على المواطن من خلال خفض تكاليف الكهرباء.

وأشار إلى أن المشروع المقترح يفتح آفاقا واسعة لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود، وهو ما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.

وأضاف أن نشر أنظمة الطاقة الشمسية في القطاعات المختلفة، سواء السكنية أو الصناعية، سيساعد في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يعزز كفاءة منظومة الطاقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم هذا التوجه يمثل استثمارا طويل الأجل في مستقبل الطاقة بمصر، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الاقتصادية.