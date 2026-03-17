حكاية نرجس الحلقة 13 .. موعد العرض والقنوات الناقلة

لفت مسلسل «حكاية نرجس» الأنظار بعد تصدره مؤشرات البحث يوميا منذ انطلاق عرضه خلال النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2026.



المسلسل يعرض عبر شاشة قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة الحلقة في التاسعة صباحًا.



كما يُبث على قناة الحياة في الساعة 9:45 مساءً، على أن تُعاد الحلقات في تمام الساعة 4:15 مساءً و1:30 صباحًا. ويتوفر المسلسل أيضًا عبر منصة Watch it في الساعة 7:15 مساءً.



وأذيعت الحلقة 12 من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، معرفة عوني بان نرجس هي التي تعاني من مشكلة في الإنجاب، وليس هو، ليصاب بصدمة، بعد ان خدعته واوهمته انه سبب عدم الإنجاب .

ويشارك في بطولة «حكاية نرجس» مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء، ومن إنتاج محمد مشيش.

