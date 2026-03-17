نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

لم تعد الدراما التلفزيونية مجرد وسيلة للترفيه أو الهروب من ضغوط الحياة اليومية، بل أصبحت في كثير من الأحيان وسيلة للتعبير عن القضايا الكبرى التي تشغل وجدان الشعوب. ومع تطور الصناعة الدرامية في العالم العربي، ظهرت أعمال حاولت أن تخرج من إطار القصص التقليدية لتطرح أسئلة عميقة تتعلق بالهوية والعدالة والحق في الحياة. ومن بين هذه الأعمال يأتي مسلسل “صحاب الأرض” كواحد من الأعمال الدرامية التي سعت إلى تقديم رؤية إنسانية لقضية تمس وجدان الملايين في المنطقة العربية.

يحاول المسلسل منذ حلقاته الأو ى أن يضع المشاهد أمام واقع شديد التعقيد، حيث تتقاطع السياسة مع الحياة اليومية، ويتحول الإنسان العادي إلى بطل في معركة البقاء. فالأرض في هذا العمل ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي الذاكرة والتاريخ والبيت والطفولة والقبور والأحلام. ولذلك فإن الدفاع عنها لا يكون بالسلاح فقط، بل بالصمود والتمسك بالحياة رغم كل الظروف القاسية.

تدور أحداث المسلسل في بيئة مليئة بالتوتر والصراع، حيث يعيش الناس تحت ضغط الحرب والحصار والخوف المستمر من المجهول. ورغم هذه الأجواء القاتمة، يحرص العمل على إبراز الجانب الإنساني للشخصيات، فيظهرهم كأشخاص عاديين يحلمون بالحب والعمل والاستقرار، لكنهم يجدون أنفسهم فجأة في قلب صراع أكبر منهم بكثير.

ولا يمكن الحديث عن مسلسل “صحاب الأرض” دون الإشارة إلى المكان الحقيقي الذي تدور حوله هذه الحكايات، وهو غزة؛ تلك البقعة الصغيرة من الأرض التي تحولت عبر السنوات إلى عنوان للصمود الإنساني في مواجهة واحدة من أقسى الأزمات التي عرفها العصر الحديث. فغزة ليست مجرد خلفية للأحداث، بل هي قلب الحكاية وروحها، حيث يعيش الناس يوميًا تحت ضغط الحصار والقصف والخوف، ومع ذلك يتمسكون بالحياة وكأنهم يعلنون للعالم أن الأرض التي يعيشون عليها ليست مجرد مكان، بل هوية لا يمكن اقتلاعها.

لقد حاول المسلسل أن ينقل جانبًا من معاناة سكان غزة، لا بوصفها أرقامًا في نشرات الأخبار، بل باعتبارها قصصًا إنسانية حقيقية يعيشها رجال ونساء وأطفال يحلمون بحياة بسيطة وآمنة. ومن خلال هذه الحكايات تتضح الصورة الكاملة لحياة شعب يواجه أقسى الظروف لكنه يرفض الاستسلام، ويتمسك بأرضه رغم كل ما يحيط به من مآسٍ.

أحد أهم عناصر القوة في مسلسل “صحاب الأرض” هو اعتماده على مجموعة من الشخصيات المتنوعة التي تمثل شرائح مختلفة من المجتمع. فهناك الطبيب الذي يحاول إنقاذ الأرواح رغم قلة الإمكانات، والأم التي تكافح للحفاظ على أسرتها وسط الخوف والدمار، والشاب الذي يحلم بمستقبل أفضل لكنه يجد نفسه محاصرًا بواقع لا يرحم. ومن خلال هذه الشخصيات تتكشف حكايات إنسانية مؤثرة تلامس مشاعر المشاهدين.

اللافت في المسلسل أن الأحداث لا تسير في خط درامي واحد، بل تتشابك عدة خطوط درامية في الوقت نفسه. فهناك قصص الحب التي تولد في قلب المعاناة، وهناك الصراعات الداخلية التي يعيشها الأبطال بين الخوف والواجب، وبين الرغبة في النجاة والتمسك بالأرض. هذه التشابكات تمنح العمل عمقًا إنسانيًا يجعله أكثر قربًا من الواقع.

ومن الجوانب المهمة التي ركز عليها المسلسل تصوير الحياة اليومية للناس في ظل الأزمات. فالمشاهد يرى كيف يحاول الأطفال اللعب رغم أصوات القصف، وكيف تتحول البيوت إلى ملاجئ مؤقتة، وكيف يصبح الخبز والماء والكهرباء أشياء ثمينة قد يصعب الحصول عليها. هذه التفاصيل الصغيرة تعطي العمل مصداقية كبيرة، لأنها تعكس جانبًا من المعاناة التي قد لا تظهر دائمًا في الأخبار.

كما ينجح العمل في إظهار قوة الروابط الاجتماعية بين الناس في أوقات الشدة. ففي الأزمات الكبرى، غالبًا ما تتجلى أجمل معاني التضامن والتكافل بين البشر. وهذا ما يقدمه المسلسل من خلال مشاهد يظهر فيها الجيران وهم يساعدون بعضهم البعض، أو الأصدقاء الذين يقفون إلى جانب بعضهم في أصعب اللحظات.

أما على المستوى الفني، فقد حاول صناع المسلسل تقديم صورة بصرية قريبة من الواقع. فاختيار مواقع التصوير والديكورات كان حريصًا على نقل أجواء المكان بكل تفاصيله، من الشوارع الضيقة إلى البيوت البسيطة، ومن الأسواق الشعبية إلى الأماكن التي تحمل آثار الدمار. هذا الاهتمام بالتفاصيل البصرية يساعد المشاهد على الشعور بأنه يعيش داخل الأحداث وليس مجرد متفرج عليها.

الإخراج في مسلسل “صحاب الأرض” يعتمد على أسلوب يمزج بين اللقطات الواسعة التي تظهر حجم المأساة، واللقطات القريبة التي تركز على تعبيرات الوجوه والمشاعر الإنسانية. فالكاميرا لا تكتفي بتوثيق الحدث، بل تحاول أن تنقل إحساس الشخصيات وخوفها وأملها في الوقت نفسه.

ولا يمكن الحديث عن العمل دون التوقف عند الأداء التمثيلي للممثلين الذين شاركوا فيه. فقد نجح العديد منهم في تقديم أدوار مؤثرة جعلت الشخصيات تبدو حقيقية وقريبة من الجمهور. فالممثل حين ينجح في جعل المشاهد يصدق دموعه أو يشعر بقلقه، فإنه يكون قد حقق أهم هدف للفن الدرامي وهو التأثير في المشاعر.

كما أن السيناريو لعب دورًا مهمًا في نجاح العمل، حيث اعتمد على حوارات بسيطة لكنها عميقة في معناها. ففي بعض الأحيان تكون الجملة القصيرة قادرة على التعبير عن مشاعر معقدة لا تستطيع الكلمات الكثيرة وصفها. وهذا ما يظهر في العديد من المشاهد التي تتحدث فيها الشخصيات عن خوفها أو عن أملها في غد أفضل.

ومن ناحية أخرى، يبرز في خلفية هذا العمل الدور المصري الذي لا يمكن تجاهله. فمصر، بتاريخها وثقلها السياسي والثقافي، كانت دائمًا في قلب القضية الفلسطينية، ليس فقط عبر المواقف السياسية والدبلوماسية، بل أيضًا عبر قوتها الناعمة المتمثلة في الفن والثقافة. ومن هنا يكتسب إنتاج مسلسل مثل “صحاب الأرض” أهمية خاصة، لأنه يعكس جرأة الفن المصري وقدرته على الاقتراب من القضايا الكبرى التي تمس وجدان الأمة.

وفي وقت قد يتردد فيه الكثيرون في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، جاءت الدراما المصرية لتؤكد أنها لا تزال تمتلك القدرة والشجاعة لإنتاج عمل يوثق معاناة الشعب الفلسطيني ويضعها أمام أعين المشاهد العربي. فالفن هنا لا يكتفي بسرد قصة درامية، بل يتحول إلى شهادة إنسانية على مرحلة صعبة من تاريخ المنطقة.

ولا يخفى على أحد أن مصر كانت عبر تاريخها الطويل أحد أهم حواجز الصد في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني. فقد لعبت القاهرة دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المنطقة وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، سواء عبر الجهود السياسية أو عبر المواقف التاريخية التي جعلت من مصر ركيزة أساسية في معادلة التوازن الإقليمي.

ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى مسلسل “صحاب الأرض” باعتباره امتدادًا لهذا الدور. فالفن المصري هنا يمارس مسؤوليته الثقافية والإنسانية في توثيق معاناة غزة ونقلها إلى المشاهد العربي والعالمي، ليبقى ما يحدث هناك حاضرًا في الوعي والذاكرة.

كما أن الموسيقى التصويرية لعبت دورًا مهمًا في تعزيز الأجواء الدرامية. فالموسيقى في هذا النوع من الأعمال ليست مجرد خلفية صوتية، بل هي عنصر أساسي في نقل المشاعر. وفي العديد من المشاهد كانت الموسيقى تضيف بعدًا عاطفيًا يجعل اللحظة أكثر تأثيرًا.

ومن اللافت أيضًا أن المسلسل لم يعتمد فقط على مشاهد الصراع والعنف، بل حاول أن يبرز لحظات الأمل الصغيرة التي تمنح الناس القدرة على الاستمرار. فقد نرى مشهدًا لطفل يضحك رغم كل شيء، أو لحظة لقاء بين شخصين فرقهما الخوف ثم جمعتهما الصدفة. هذه اللحظات الإنسانية هي التي تجعل الحياة ممكنة رغم قسوة الواقع.

وفي سياق أوسع، يمكن النظر إلى مسلسل “صحاب الأرض” باعتباره جزءًا من موجة درامية عربية تحاول إعادة طرح القضايا الكبرى من منظور إنساني. فبدلاً من الخطابات المباشرة، يعتمد هذا النوع من الأعمال على الحكايات الشخصية التي تكشف تأثير السياسة على حياة الناس.

كما يفتح العمل الباب أمام تساؤل مهم حول دور الفن في زمن الأزمات. فهل يجب على الدراما أن تكتفي بالتسلية، أم أن عليها مسؤولية أخلاقية في نقل معاناة الشعوب؟ يبدو أن صناع هذا المسلسل اختاروا الطريق الثاني، محاولين تقديم عمل يجمع بين المتعة الفنية والرسالة الإنسانية.

ومع تزايد اهتمام الجمهور بمثل هذه الأعمال، يصبح من الواضح أن الدراما يمكن أن تكون وسيلة فعالة في تشكيل الوعي العام. فالمشاهد حين يرى قصة إنسانية مؤثرة قد يتعاطف مع أشخاص لم يكن يعرف عنهم الكثير من قبل. وهذا التعاطف هو الخطوة الأولى نحو فهم أعمق للواقع.

في النهاية، يمكن القول إن مسلسل “صحاب الأرض” ليس مجرد عمل درامي عابر في موسم تلفزيوني مزدحم، بل هو محاولة فنية لطرح حكاية إنسانية عن الصمود والانتماء والأمل. إنه يذكرنا بأن الأرض ليست فقط المكان الذي نعيش فيه، بل هي جزء من ذاكرتنا وهويتنا.

وربما تكون الرسالة الأهم التي يقدمها العمل هي أن الإنسان، مهما واجه من صعوبات، يظل قادرًا على التمسك بالحياة والدفاع عن حقه في العيش بكرامة. فالأرض التي يسكنها الناس ليست مجرد تراب، بل هي قصة طويلة من الحب والتضحيات.

ولهذا، حين ينتهي المشاهد من متابعة حلقات المسلسل، قد يدرك أن الحكاية التي شاهدها ليست بعيدة عنه كما يظن، بل هي جزء من الحكاية الإنسانية الكبرى التي يعيشها العالم اليوم. وفي هذه الحكاية يبقى السؤال مفتوحًا: من هم حقًا صحاب الأرض؟

هل هم من يملكون القوة… أم من يملكون القدرة على البقاء والصمود رغم كل شيء؟