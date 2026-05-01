الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. والحرارة تصل لـ 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، أنه متوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرى الكبرى ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الادارية 32 18

6 اكتوبر 32 18

بنها 31 19

دمنهور 31 19

وادى النطرون 30 18

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 29 17

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 17

دمياط 24 18

بورسعيد 23 18

الاسماعيلية 31 17

السويس 30 18

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 31 16

نخل 28 13

كاترين 23 10

الطور 29 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 32 21

الاسكندرية 25 16

العلمين 25 15

مطروح 26 14

السلوم 30 16

سيوة 33 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 22

حلايب 26 23

أبو رماد 29 21

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 21

جبل علبة 33 21

رأس حدربة 26 23

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 17

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 37 20

الأقصر 36 21

أسوان 36 22

الوادى الجديد 35 20

أبوسمبل 36 22