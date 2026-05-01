الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. والحرارة تصل لـ 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، أنه متوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرى الكبرى ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الادارية 32 18

6 اكتوبر 32 18

بنها 31 19

دمنهور 31 19

وادى النطرون 30 18

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 29 17

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 17

دمياط 24 18

بورسعيد 23 18

الاسماعيلية 31 17

السويس 30 18

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 31 16

نخل 28 13

كاترين 23 10

الطور 29 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 32 21

الاسكندرية 25 16

العلمين 25 15

مطروح 26 14

السلوم 30 16

سيوة 33 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 22

حلايب 26 23

أبو رماد 29 21

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 21

جبل علبة 33 21

رأس حدربة 26 23

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 17

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 37 20

الأقصر 36 21

أسوان 36 22

الوادى الجديد 35 20

أبوسمبل 36 22

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

ايران

إيران تخدع ترامب .. طهران تهرب من الحصار الأمريكي بحيلة ذكية

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

عمرو النقلى

ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر

حادث سير

حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا

شقيقة حادث تبديل الجثامين في زفتى : استلمنا جثمانًا بالخطأ وتفاجأنا بتغيير الملامح .. وتصحيح الواقعة قبل الدفن

مشروع التطوير المؤسسي .. محافظ الوادي الجديد تلتقي نائب محافظ جنوب سيناء

استنفار صحي بالمنوفية لمواجهة ناقلات الأمراض .. خطة استباقية لـ صيف آمن

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

