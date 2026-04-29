حالة الطقس.. الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة وتحذيرات من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا، الخميس الموافق 30 أبريل 2026، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

ويسود طقس حار نهاراً على معظم المناطق، بينما تميل الأجواء للاعتدال على السواحل الشمالية، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وشددت هيئة الأرصاد، في بيانها على ضرورة توخي الحذر من انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال البلاد، ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت أن الشبورة قد تصل إلى حد الكثافة في بعض الأحيان، مما يترتب عليه انخفاض واضح في الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، نشاطاً للرياح على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة على فترات متقطعة.

وفيما يخص السحب، تظهر فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

وعلى صعيد درجات الحرارة غدا، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 29 درجة للعظمى و17 للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية. وتهيب الهيئة بالمواطنين متابعة التحديثات الجوية الدورية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أي آثار ناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.