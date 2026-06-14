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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يتطلع إلى قرارات ملموسة من قمم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والناتو

زيلينسكي يتطلع إلى قرارات ملموسة من قمم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والناتو
زيلينسكي يتطلع إلى قرارات ملموسة من قمم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والناتو
أ ش أ

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، عن تطلعه إلى أن تفضي قمم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قرارت لتعزيز دفاع بلاده.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"- إنه يستعد "لعقد اجتماعات مع الشركاء "لتعزيز دفاعنا" ضد روسيا، التي قال إنها "تشن مئات الغارات على المدن والتجمعات الأوكرانية، وتستهدف بنيتنا التحتية المدنية يوميا".

وأضاف "تنتظرنا قمم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والناتو، ومن المهم للغاية أن تفضي هذه المفاوضات إلى قرارات ملموسة. نتطلع إلى اجتماعات مثمرة مع شركائنا".

وأشار إلى أن بلاده تحتاج في المقام الأول إلى "دعم للدفاع الجوي وقدراتنا بعيدة المدى، وتوسيع نطاق التعاون في إطار صفقات الطائرات المسيرة، ومواصلة تشديد العقوبات المفروضة على روسيا".

وأكد الرئيس الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن "تنتهي بكرامة وبضمان للأمن"، وأنه "من خلال القوة ووحدة الشركاء والضغط على روسيا، يمكن تحقيق ذلك بشكل دائم"، معربا عن شكره لكل من يقدم المساعدة لبلاده.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال قمة مجموعة السبع غدا الاثنين في بلدة إيفيان-لي-بان الفرنسية وتستمر حتى 17 يونيو الجاري، أما قمة الاتحاد الأوروبي فتعقد يومي 18 و19 يونيو في بروكسل، وتعقد قمة الناتو يومي 7 و8 يوليو المقبل في العاصمة التركية أنقرة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي الناتو التجمعات الأوكرانية

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