يوثق أنشطة المبادرة.. عرض فيلم تسجيلي عن «فرحة مصر» لتجهيز العرائس

عرضت وزارة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة «فرحة مصر»، التي تستهدف دعم وتجهيز العرائس من الفتيات غير القادرات، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

واستعرض الفيلم أبرز أنشطة المبادرة، وما تقدمه من خدمات ومساعدات متنوعة للفتيات المقبلات على الزواج، إلى جانب تسليط الضوء على دور مؤسسات العمل الأهلي في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الوزارة.

نماذج إنسانية مستفيدة من المبادرة

كما تضمن الفيلم نماذج إنسانية مستفيدة من المبادرة، عكست حجم التأثير الإيجابي الذي تحققه في تحسين حياة المستفيدين، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي.

وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل احتفالية «فرحة مصر 2026»، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على ملف مبادرة تيسير الزواج للشباب بالتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي، موضحًا أن هذه المؤسسات كانت تعمل سابقًا بشكل فردي، قبل أن يتم توحيد هذا النشاط تحت مظلة واحدة.



وأضاف أن بعض الجمعيات كانت تقدم مساعدات كبيرة، بينما كانت أخرى تكتفي بتقديم هدايا عينية أو دعم أقل، إلا أنه بفضل جهود جميع الأطراف تم التوصل إلى صيغة موحدة لهذا العمل تحت مظلة الدولة.

توحيد مستوى الخدمات المقدمة للفتيات ضمن حفلات الزفاف الجماعي

وأوضح عبد الموجود، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أنه تم إطلاق مبادرة موحدة تحت اسم «فرحة مصر» بهدف توحيد مستوى الخدمات المقدمة للفتيات ضمن حفلات الزفاف الجماعي، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم هذا الملف، خاصة بعد رصد عدد من المشكلات الناتجة عن تفاوت مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمن أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشاد بدور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات للأسر، خاصة في تجهيز العرائس، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل دعم هذه الفئات وتخفيف الأعباء عنها.