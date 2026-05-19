تحت رعاية انتصار السيسي.. شروط ورابط التقديم في مبادرة فرحة مصر لتجهيز العرائس

تحت رعاية كريمة للسيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "فرحة مصر"، التي تمثل خطوة سبّاقة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال المساهمة في توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز بيت الزوجية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، حددت الوزارة الشروط العامة، الفئات المستهدفة، والمنصة الرقمية المخصصة للتسجيل.

أولاً: الفئات المستهدفة والمستحقة للمبادرة

تستهدف المبادرة مد يد العون للشرائح المجتمعية التالية:

الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى الوزارة.

المستفيدون والمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

الأبناء والبنات من مستفيدي أو خريجي دور الرعاية، أو المقيمين داخل أسر بديلة.

الأشخاص من ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة.

ثانياً: شروط وضوابط التقديم

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من الشروط الصارمة لضمان حوكمة المبادرة وعدم تكرار المستفيدين، وهي:

الجنسية والسن: أن يكون الطرفان (الشاب والفتاة) حاملين للجنسية المصرية، وفي السن القانوني المعتمد للزواج.

عدد مرات الزواج: يشترط أن يكون هذا هو الزواج الأول لكل من الطرفين.

الوضع القانوني للزواج: أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد أتما بالفعل عقد القران أو (نصف إكليل) بحد أقصى عام واحد فقط من تاريخ الطرح.

عدم سابقة الاستفادة: ألا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على أي دعم عيني أو منحة زواج مماثلة من وزارة التضامن أو من أي جهة تابعة لها أو مؤسسة أهلية أخرى.

ثالثاً: طريقة التقديم والرابط الإلكتروني

وأطلقت الوزارة "منصة تيسير الزواج" الإلكترونية، لتمكين المواطنين من التسجيل ومتابعة طلباتهم على مدار العام دون تكدس، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على رابط المنصة الرسمي: https://farhetmasr.csf.eg

إنشاء حساب جديد وتعبئة البيانات الشخصية والرقم القومي بدقة للطرفين.

رفع المستندات المطلوبة (مثل صورة عقد القران، صور بطاقات الرقم القومي، وما يثبت حالة الاستحقاق).

التأهيل النفسي واحتفالية كبرى مرتقبة

المبادرة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تلزم المتقدمين باجتياز دورات التأهيل النفسي والاجتماعي لتشكيل الأسرة وعلاج الخلافات عبر برنامج "مودة" التابع للوزارة، مع استمرار تقديم المشورة الأسرية بعد الزواج لضمان الاستقرار.

ومن المقرر أن تُختتم المبادرة بتنظيم احتفالية كبرى تحت رعاية السيدة انتصار السيسي لمشاركة العرسان فرحتهم، بمشاركة واسعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستتولى تقديم التجهيزات العينية، وبدعم من الهلال الأحمر المصري الذي سيتكفل بتنسيق ونقل العرسان من المحافظات إلى موقع الاحتفال.