أحمد شوبير يفجر مفاجأة: أوسكار رويز مستمر في منصبه ولجنة الحكام بلا تغيير

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة تتعلق بأوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا استمراره في منصبه خلال الموسم المقبل، مع احتمالية استبعاد حكم أو اثنين من قائمة الحكام.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير” عبر أون سبورت إف إم، أن الأخطاء التحكيمية كانت موجودة لكنها لم تقتصر على فريق بعينه، مشيرًا إلى أن جميع الأندية استفادت وتضررت منها.

وأضاف أن الأهلي كان بإمكانه حسم لقب الدوري إذا نجح في تحقيق الفوز في مباراته أمام طلائع الجيش، بدلًا من خسارته، مؤكدًا أن ذلك كان سيمنحه فرصة التساوي مع الزمالك وحسم البطولة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على رفضه تحميل التحكيم مسئولية فقدان الدوري، قائلًا إن التحكيم ليس شماعة، رغم اعترافه بوجود بعض الأخطاء خلال الموسم.