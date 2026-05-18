شوبير: إصابة المهدي سليمان ليست خطيرة.. وحسام حسن يتمسك بضمه

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن إصابة حارس الزمالك المهدي سليمان، مؤكدًا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لا يزال يضع اللاعب ضمن الحسابات الأساسية للانضمام إلى قائمة الفراعنة خلال المعسكر المقبل، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية، إن إصابة المهدي سليمان جاءت في توقيت صعب للغاية، خاصة أن الحارس كان من الأسماء التي استقر حسام حسن على ضمها في الفترة المقبلة، في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته الكبيرة وخبراته.

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني للمنتخب يرى أن الحارس يمتلك قدرات تؤهله للتواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصابة لن تؤثر على فرص انضمامه للمنتخب.

وأضاف أنه تواصل مع مصادر داخل الزمالك لمعرفة حجم الإصابة، حيث أكد مسؤولو النادي أن إصابة المهدي سليمان ليست خطيرة كما تردد خلال الساعات الماضية، لكنها ستؤدي إلى غيابه عن مواجهة سيراميكا المقبلة في بطولة الدوري المصري.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الحارس سيكون قادرًا على العودة سريعًا للمشاركة مع فريقه، كما أن الإصابة لن تمنعه من التواجد مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.