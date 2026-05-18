السيدة انتصار السيسي تشهد لوحة مبهرة لفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية في فعالية فرحة مصر

شهدت السيدة انتصار السيسي ، خلال فعالية فرحة مصر ، لوحة فنية مصرية مع فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية.

وتشهد السيدة انتصار السيسي احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود وزارة التضامن الإجتماعي في تنفيذ مبادرة " فرحة مصر "،وذلك لدعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية بما يخفف الأعباء المالية ويضمن بداية حياة أسرية كريمة تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي لتعزيز الحماية الإجتماعية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية مشاركة ( ٦ ) عرائس من أبناء المحافظة ضمن فعاليات احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر» التي أُقيمت أمس بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور السيدة انتصار السيسي، حيث تم تجهيز العرائس وتقديم الدعم اللازم لهن، إلى تقديم هدايا وتجهيزات منزلية وكوبونات دعم للعرائس بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وإدخال البهجة على العرائس وأسرهن.