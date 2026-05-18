قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تشهد لوحة مبهرة لفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية في فعالية فرحة مصر
أبو العينين يرحب بعقيلة صالح بالبرلمان المصري: نعم لاستقرار وأمن ليبيا.. والتجربة المصرية نموذج للتنمية
شيخ الأزهر لـ أندريه زكي: إنسان اليوم يعاني من فيروس العداوة الإنسانية بسبب إقصاء قيم الدين وأخلاقه
أبو العينين يدعو رئيس النواب الليبي لحضور اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي يوليو المقبل
الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية لم يُعرَض علينا ولم نشارِك في صياغته
مفتي الجمهورية يستقبل كاهن الكنيسة السريانية في مصر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد

المرتبات
المرتبات
قسم الخدمات

​تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 19 مايو، عمليات صرف مرتبات شهر مايو الجاري لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتلبيةً لاحتياجاتهم المعيشية.

​وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن مواعيد الصرف المحددة، مشيرة إلى أن هذا التبكير يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم حركة التدفقات النقدية والتخفيف عن كاهل الموظفين.

​إتاحة مستمرة لتخفيف التكدس

و​أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للموظفين في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

ولم تعد هناك حاجة للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM) في اليوم الأول، حيث تستمر عملية الإتاحة بشكل دائم ونقدي طوال الأيام التالية لتمكين الجميع من الصرف وفقًا لظروفهم الخاصة.

​جدول منظم لكافة الجهات

و​تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أيام الصرف لضمان سيولة العملية ومنع التكدس، وتشمل الخطة ما يلي:

​الوزارات السيادية والخدمية الكبرى: تبدأ الصرف في اليوم الأول (الثلاثاء 19 مايو).

​الهيئات المستقلة والمديريات: يتم استكمال الصرف لها خلال الأيام المتتالية المحددة بالجدول الدوري.

​تنويه هامة للموظفين

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة وأن مستحقاتهم ستكون متوفرة بشكل آمن وفي أي وقت بدءًا من الموعد المعلن، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عملية السحب.

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع الجمارك

وكانت أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم جلسة مزاد علني جديدة لبيع عدد كبير من سيارات وبضائع الجمارك، في مزاد يُتوقع أن يشهد إقبالًا واسعًا من الباحثين عن سيارات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق.

ويضم المزاد سيارات واردة من جمارك مطار القاهرة والسويس، إلى جانب بضائع متنوعة تابعة لجمارك دمياط والعوجة والسخنة، تم التحفظ عليها ضمن التنازلات والمصادرات الجمركية.

وحددت الهيئة يوم الخميس 21 مايو 2026 موعدًا لعقد جلسة المزاد، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا داخل قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

ولم يقتصر المزاد على السيارات فقط، بل يشمل أيضًا كميات كبيرة من البضائع الجمركية، من بينها عدس وفول سوداني وأقمشة ورولات بوليستر وأدوات كهربائية وبطاريات وإكسسوارات ومنتجات أخرى متنوعة.

وأوضحت الهيئة أن المشاركة تتطلب شراء كراسة الشروط مقابل 400 جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية.

المرتبات مرتبات مايو وزارة المالية تبكير المرتبات صرف المرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

ترشيحاتنا

فيلم "الليلة الثالثة"

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

عرائس

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

فيلم "مولان"

جلسة تصوير فيلم مولان بمهرجان كان السينمائي

بالصور

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

طريقة عمل البصارة على أصولها

طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد