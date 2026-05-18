المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد

​تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 19 مايو، عمليات صرف مرتبات شهر مايو الجاري لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتلبيةً لاحتياجاتهم المعيشية.

​وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن مواعيد الصرف المحددة، مشيرة إلى أن هذا التبكير يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم حركة التدفقات النقدية والتخفيف عن كاهل الموظفين.

​إتاحة مستمرة لتخفيف التكدس

و​أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للموظفين في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

ولم تعد هناك حاجة للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM) في اليوم الأول، حيث تستمر عملية الإتاحة بشكل دائم ونقدي طوال الأيام التالية لتمكين الجميع من الصرف وفقًا لظروفهم الخاصة.

​جدول منظم لكافة الجهات

و​تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أيام الصرف لضمان سيولة العملية ومنع التكدس، وتشمل الخطة ما يلي:

​الوزارات السيادية والخدمية الكبرى: تبدأ الصرف في اليوم الأول (الثلاثاء 19 مايو).

​الهيئات المستقلة والمديريات: يتم استكمال الصرف لها خلال الأيام المتتالية المحددة بالجدول الدوري.

​تنويه هامة للموظفين

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة وأن مستحقاتهم ستكون متوفرة بشكل آمن وفي أي وقت بدءًا من الموعد المعلن، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عملية السحب.

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع الجمارك

وكانت أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم جلسة مزاد علني جديدة لبيع عدد كبير من سيارات وبضائع الجمارك، في مزاد يُتوقع أن يشهد إقبالًا واسعًا من الباحثين عن سيارات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق.

ويضم المزاد سيارات واردة من جمارك مطار القاهرة والسويس، إلى جانب بضائع متنوعة تابعة لجمارك دمياط والعوجة والسخنة، تم التحفظ عليها ضمن التنازلات والمصادرات الجمركية.

وحددت الهيئة يوم الخميس 21 مايو 2026 موعدًا لعقد جلسة المزاد، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا داخل قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

ولم يقتصر المزاد على السيارات فقط، بل يشمل أيضًا كميات كبيرة من البضائع الجمركية، من بينها عدس وفول سوداني وأقمشة ورولات بوليستر وأدوات كهربائية وبطاريات وإكسسوارات ومنتجات أخرى متنوعة.

وأوضحت الهيئة أن المشاركة تتطلب شراء كراسة الشروط مقابل 400 جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية.