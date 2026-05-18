الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الأثنين 18مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره. 

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري-NBE

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري-NBE مستوى 53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث لسعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم مستوى سعر 53.25 جنيه للشراء، 53.35 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الاثنين.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-CIB

ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-CIBليسجل 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الاثنين.

سعر الدولار اليوم في بنك QNB مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك QNB مصر ليسجل 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

سعر الدولار بنك قناة السويس 

وسجل سعر الدولار، اليوم الاثنين، في بنك قناة السويس مستوى سعر 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع بمستهل التعاملات.

سعر الدولار اليوم الاثنين 18-5-2026 في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 53.25 جنيه للشراء ونحو 53.35 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026.

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الصباحية مستوى سعر 53.27 جنيه للشراء و53.37  جنيه للبيع؛ وفقا لآخر تحديث لسعر الصرف


سعر الدينار الكويتي اليوم 

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري-NBE

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري-NBE سعر 168.5927 جنيه للشراء، مقابل 174.1756 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي-CIB

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي-CIB سعر 170.4 جنيه للشراء، مقابل 173.9201 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك QNB مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك QNB مصر سعر 165.6075 جنيه للشراء، مقابل 173.8918 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سجل الدينار الكويتي في المصرف المتحد سعر 161.3636 جنيه للشراء، مقابل 174.9180 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر سعر 169.0476 جنيه للشراء، مقابل 174.0052 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك نكست

سجل الدينار الكويتي في بنك نكست سعر 166.0313 جنيه للشراء، مقابل 176.7142 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري-NBE

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري-NBE سعر 14.14 جنيه للشراء، مقابل 14.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي-CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-CIB سعر 14.17 جنيه للشراء، مقابل 14.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد سعر 13.73 جنيه للشراء، مقابل 14.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر 14.14 جنيه للشراء، مقابل 14.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس سعر 14.13 جنيه للشراء، مقابل 14.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

ارتفع الدرهم الإماراتي ليسجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 14.52 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 14.9 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 14.2 جنيه في المصرف المتحد، وسجل أعلى سعر للشراء عند 14.33 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB
سعر اليورو اليوم في البنوك

ارتفع اليورو أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 62.01 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 62.45 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 60.75 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 61.7 جنيه.


سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك

ارتفع الجنيه الاسترليني أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 71.08 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 72.24 جنيه، وسجل أقل سعر للشراء عند 70.53 جنيه في المصرف المتحد، فيما سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عند 71.29 جنيه.

