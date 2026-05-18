الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

عبد الرحمن محمد

استقبل د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الإثنين، القَس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد من قيادات الكنيسة الإنجيلية؛ لتقديم التهنئة لفضيلته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لمصرنا الغالية دوام الأمن والاستقرار، وأن تبقى روح المحبة والتآخي راسخة بين أبناء الوطن جميعًا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس ما يتميز به المجتمع المصري من ترابطٍ أصيل وعلاقاتٍ إنسانية متينة، مؤكدًا أن مشاهد التهنئة المتبادلة بين أبناء الوطن في المناسبات الدينية والوطنية تمثل صورةً حضارية تُجسد قيم التعايش والتسامح التي طالما اتسمت بها الشخصية المصرية عبر تاريخها الطويل، مشيرًا إلى أن قوة المجتمعات لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بما يسود بين أبنائها من مودةٍ وتفاهمٍ وتكاتف،

 وأن العلاقات الإنسانية الصادقة تُعد من أهم دعائم الاستقرار المجتمعي، مضيفًا أن وحدة المصريين وتلاحمهم تمثلان أنموذجًا فريدًا يُحتذى به في تعزيز قيم المواطنة والسلام المجتمعي.

علاقة الكنيسة بدار الإفتاء المصرية

من جانبه، أعرب القَس الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له عن خالص تهانيهم لفضيلة مفتي الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك،، مؤكدين اعتزازهم بالعلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة الإنجيلية بدار الإفتاء المصرية، ومشيدين بما يجمع أبناء الشعب المصري من روابط وطنية وإنسانية راسخة تُجسد أسمى معاني المحبة والتعايش، كما أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن الأعياد والمناسبات تمثل فرصةً متجددة لترسيخ قيم الأخوة والوحدة الوطنية، وتعزيز روح التلاحم بين المصريين، معربًا عن تطلعه إلى استمرار أواصر التعاون والتواصل بما يدعم استقرار الوطن ويعزز من تماسك نسيجه الوطني.

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

