حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

شهدت منطقة الكوم الأحمر بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد المنازل، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، فيما تتردد أنباء أولية عن وقوع حالات وفاة وإصابات جراء الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف من داخل المنزل، ما أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ الأهالي قبل وصول قوات الإطفاء.

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا نهائيًا حتى الآن لتحديد أعدادهم أو بيان سبب الحريق.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة، الذين تجمهروا في محيط الحادث في انتظار انتهاء عمليات الإطفاء والإنقاذ، بينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.