أسعار الحديد والأسمنت اليوم 18 مايو 2026 بعد تراجع الأسمنت

أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 18 مايو 2026 حالة من التباين داخل سوق مواد البناء، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمقاولين وشركات التطوير العقاري لتحركات الأسعار اليومية، خاصةً مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

ويبحث عدد كبير من المواطنين بشكل يومي عن أسعار الحديد والأسمنت عبر محركات البحث المختلفة، بالتزامن مع أهمية مواد البناء في أعمال التشييد والتشطيبات والمشروعات العقارية، إلى جانب تأثير الأسعار على تكلفة البناء وحركة السوق العقارية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 18 مايو 2026

سجلت أسعار الحديد اليوم تباينا ملحوظًا بين الشركات العاملة داخل السوق المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث اختلفت أسعار البيع بحسب الشركة المنتجة ونوع الحديد المطروح داخل الأسواق.

وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37328 جنيها، ليواصل استقراره عند مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة بالفترات الماضية، وسط متابعة مستمرة من العاملين بقطاع البناء والتشييد لتحركات الأسعار اليومية.

سعر حديد عز اليوم في الأسواق

سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 39337 جنيها، ليحافظ على صدارته بين أسعار الحديد داخل السوق المحلية، باعتباره من أكثر أنواع الحديد المستخدمة في قطاع التشييد والبناء داخل مصر.

ويتابع عدد كبير من المواطنين والمقاولين أسعار حديد عز بشكل يومي، نظرا لاعتماده في العديد من المشروعات السكنية والتجارية، إلى جانب تأثير سعره على متوسط تكلفة البناء داخل السوق المصرية.

أسعار حديد المراكبي وبشاي والعشري

بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 37500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 38000 جنيه خلال تعاملات الاثنين 18 مايو 2026.

كما حقق سعر طن حديد العشري نحو 34500 جنيه، ليأتي ضمن أقل الأسعار المطروحة داخل سوق الحديد مقارنة بعدد من الشركات الأخرى العاملة في قطاع مواد البناء.

سعر حديد المصريين اليوم

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 3500 جنيه للطن، وفقا للأسعار المعلنة اليوم داخل الأسواق المحلية، وسط استمرار حالة التفاوت السعري بين الشركات المنتجة للحديد في مصر.

ويأتي اختلاف الأسعار نتيجة عدد من العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج والخامات وأسعار النقل والطاقة، بالإضافة إلى حجم الطلب داخل السوق المحلية وحركة البيع والشراء في قطاع البناء.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 18 مايو 2026

شهدت أسعار الأسمنت اليوم تراجعا داخل السوق المصرية، وفقا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط متابعة واسعة من العاملين بقطاع المقاولات والتشييد.

وسجل سعر طن أسمنت الرمادي اليوم نحو 3867 جنيها، بينما بلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 3680 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين.

كما حقق سعر طن أسمنت السويس نحو 3850 جنيها، ليستمر التفاوت السعري بين الشركات المنتجة للأسمنت وفقًا لسياسات التسعير وتكاليف التشغيل داخل السوق المحلية.

تواصل أسعار الحديد والأسمنت جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين داخل القطاع العقاري، خاصة مع ارتباطها المباشر بتكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية وأعمال التشطيبات والبنية التحتية.

ويؤثر أي تغير في أسعار مواد البناء بشكل مباشر على حركة السوق العقارية وأسعار الوحدات السكنية، إلى جانب تكلفة تنفيذ المشروعات الجديدة، وهو ما يدفع شركات المقاولات والمطورين العقاريين إلى متابعة الأسعار بصورة يومية.

كما يترقب العاملون بقطاع البناء أي تحركات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار الخامات والطاقة والشحن.

ويؤكد متعاملون في سوق مواد البناء أن حالة التفاوت السعري بين الشركات تمنح المستهلك خيارات متعددة وفقًا لطبيعة المشروع والميزانية المحددة، مع استمرار الطلب على الحديد والأسمنت باعتبارهما من أهم المواد الأساسية في قطاع التشييد داخل مصر.

