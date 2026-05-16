أسعار الحديد ترتفع وتذبذب الأسمنت.. عز يقترب من 40 ألف جنيه والرمادي يتراجع



شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، اليوم السبت 16 مايو 2026، حالة من التباين الواضح، مع استمرار موجة الارتفاعات في الحديد مقابل تراجع محدود في بعض أصناف الأسمنت، وسط متابعة دقيقة من شركات المقاولات والمستهلكين.



حديد عز يواصل الصعود



واصل سعر طن حديد عز تحركاته الصعودية ليسجل نحو 39,918 جنيهًا، مقتربًا من حاجز 40 ألف جنيه، بزيادة تقارب 925 جنيهًا خلال يومين فقط، في واحدة من أقوى موجات الارتفاع الأخيرة.



الحديد الاستثماري



وسجل الحديد الاستثماري نحو 37,654 جنيهًا للطن، مرتفعًا بنحو 291 جنيهًا، مواصلًا التحركات الصعودية داخل السوق المحلية خلال الفترة الحالية.



أسعار الشركات الكبرى



سجل حديد المصريين نحو 38,760 جنيهًا للطن، بينما بلغ حديد بشاي 38,570 جنيهًا، وسجل حديد المراكبي 38,470 جنيهًا للطن، وسط استقرار نسبي عند مستويات مرتفعة.







كما سجل حديد العتال نحو 37,990 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 37,890 جنيهًا، بينما سجل حديد عطية نحو 39,560 جنيهًا للطن، ليبقى ضمن الفئات الأعلى سعرًا.



الفئة الاقتصادية



وسجل حديد مصر ستيل نحو 36,710 جنيهات للطن، بينما بلغ حديد العشري 36,580 جنيهًا، وسجل حديد المعادي 36,340 جنيهًا للطن، وهي الفئات الأقل سعرًا في السوق.



أسعار الحديد اليوم



الأسمنت يتحرك بهدوء



على الجانب الآخر، شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا طفيفًا في بعض الأنواع، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في باقي الأصناف داخل السوق المحلية.

الأسمنت الرمادي

سجل الأسمنت الرمادي نحو 4,059 جنيهًا للطن، منخفضًا بنحو 67 جنيهًا، في ظل تحركات سعرية محدودة خلال تعاملات اليوم.



أسعار الأسمنت



الأسمنت الرمادي: 4,059 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3,470 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3,540 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن

أسمنت مصر بني سويف: 3,360 جنيهًا للطن

أسمنت بورتلاندي: 3,240 جنيهًا للطن

أسمنت بوزلاني: 3,240 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم: 3,210 جنيهات للطن

أسمنت الفهد: 3,210 جنيهات للطن

الأسمنت المقاوم: 3,140 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3,090 جنيهًا للطن

الأسمنت الأبيض: 3,670 جنيهًا للطن



حركة السوق



وتستمر أسعار مواد البناء في التحرك بشكل متباين بين الحديد والأسمنت، مع ترقب واضح من السوق لأي موجات جديدة خلال الفترة المقبلة.