بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب داخل تداولات محلات الصاغة صباح اليوم السبت 16-5-2026؛ دون تغيير يذكر.

آخر تحديث لسعر عيار 21

سجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6865 جنيها للشراء و 6815 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات له صباح اليوم السبت علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

وأبقت تداولات المعدن الأصفر على قيمها دون تحريك نظرًا لتعطل أداء محلات الصاغة في مستهل التعاملات الصاحبية.

تحركات الذهب

تعرض جرام الذهب في تداولات مساء اليوم لهزة غير طبيعية خلال تعاملاته في محلات الصاغة ليفقد ما يقارب من 130 جنيها على الأقل في الجرام.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6865 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7845 جنيها للشراء و 7788 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7192 جنيها للشراء و 7139 جنيها للبيع

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6865 جنيها للشراء و 6815 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5884 جنيها للشراء و 5841 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 54.92 ألف جنيه للشراء و 54.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4531 دولار للشراء و 4530 دولار للبيع.

الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميًا يعود إلى الارتفاع المتسارع في معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة وأوروبا، مما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية.

وارتفع التضخم الأمريكي ارتع من 2.4% في يناير 2026 إلى 3.8% في أبريل، فيما ارتفع التضخم الأوروبي من 1.7% إلى 3%، نتيجة زيادة أسعار النفط عالميًا بسبب التوترات السياسية والحروب في الشرق الأوسط، وهو ما تسبب في ضغوط اقتصادية واسعة على الأسواق.

كما أن المستثمرين عادة يتجهون إلى السندات والودائع وأذون الخزانة عند توقعات رفع الفائدة، نظرًا للعوائد الأعلى، ما يؤدي إلى بيع الذهب وجني الأرباح، وبالتالي انخفاض أسعاره.

ولايزال الذهب يمثل ملاذًا آمنًا خلال الأزمات، إلا أن استمرار التضخم وارتفاع الفائدة قد يحدان من قدرته على تحقيق مكاسب قوية، مؤكدًا أن مستقبل أسواق الذهب والطاقة أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بالتطورات السياسية الدولية.