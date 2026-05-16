تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما تعرض للخسارة في لقاء الذهاب بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق الأبيض في لقاء العودة.

ناصر منسي يقود الهجوم.. وعودة بيزيرا للتشكيل الأساسي

وشهدت اختيارات معتمد جمال مفاضلة في الخط الأمامي، قبل أن يستقر المدير الفني على الدفع بالمهاجم ناصر منسي لقيادة هجوم الزمالك منذ البداية، في ظل رغبته في زيادة الفاعلية الهجومية والضغط المبكر على دفاعات الفريق الجزائري.

كما قرر الجهاز الفني إعادة اللاعب خوان بيزيرا إلى التشكيل الأساسي، بعد مشاركته كبديل في مباراة الذهاب، حيث يعول عليه الزمالك في صناعة الخطورة من الجبهة الهجومية، إلى جانب الفلسطيني الدباغ الذي ينتظر أن يكون أحد الأوراق المهمة في اللقاء.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام اتحاد العاصمة

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أدم كايد.

خط الهجوم: الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

الزمالك يبحث عن العودة والتتويج القاري

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل قلب النتيجة والتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، حيث يحتاج الفريق للفوز بفارق هدفين لحسم البطولة مباشرة، بينما يمنحه الفوز بهدف وحيد فرصة اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح حال استمرار التعادل في مجموع المباراتين