رئيس وزراء الهند يصل إلى هولندا في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى هولندا في إطار جولة خارجية تشمل زيارة عدة دول وتهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية للهند في أوروبا.

وقال مودي - في منشور عبر منصة (إكس) حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /السبت/ - إن هذه الزيارة إلى هولندا تأتي في وقت أعطى فيه اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية، مضيفا أن الزيارة تتيح فرصة من أجل تقوية العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات من بينها أشباه الموصلات والمياه والطاقة النظيفة.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أنه سيعقد محادثات مع نظيره الهولندي روب يتن، كما سيلتقي بملك هولندا فيليم ألكسندر وقرينته الملكة ماكسيما.

وسيجري مودي محادثات مع القيادة الهنولدية في لاهاي حيث من المتوقع أن يولي عناية خاصة لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة وإدرة المياه والزراعة والدفاع والتكنولوجيات الصاعدة.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة مباحثات بشأن تحسين التعاون في مجالات مثل تغير المناخ والهيدروجين الأخضر وسلاسل الإمداد المرنة والابتكار الرقمي والتعاون البحري.

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد بدأ أمس /الجمعة/ جولة خارجية تشمل خمس دول، لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد في ظل استمرار الحرب الإيرانية.

واستهل مودي الجولة بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتوجه إلى أوروبا لزيارة هولندا والنرويج والسويد وإيطاليا.