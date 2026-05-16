البنتاجون: هيجسيث يستقبل اليوم حاملة طائرات "جيرالد فورد" بعد مهمة استمرت 11 شهرا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" أن الوزير بيت هيجسيث سيستقبل اليوم السبت، حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي تعد الأكبر في العالم، لدى عودتها من مهمة استمرت 11 شهرًا.

وذكر "البنتاجون" في بيان على موقعه الرسمي، أن هيجسيث سيتوجه اليوم إلى قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فيرجينيا الأمريكية لاستقبال ما يقرب من 4500 بحار من حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وعائلاتهم، عقب انتهاء مهمتهم التي استمرت 11 شهرًا.

تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" قضت نحو الـ326 يوما في البحر وهي أطول فترة انتشار لها في الخمسين عامًا الماضية وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام.

وشاركت حاملة الطائرات في العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ثم شهدت المزيد من العمليات العسكرية، حيث اتجهت نحو الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات مع إيران، وأثناء وجودها في البحر الأحمر، تعرضت لحريق أبعدها لأسابيع في البحر المتوسط.