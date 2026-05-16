الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وسط إجراءات مشددة لمكافحة الغش.. انطلاق امتحانات طلاب النقل بجنوب سيناء

صورة أرشيفية لمتابعة الامتحانات
ايمن محمد

يواصل طلاب النقل بمدارس التعليم العام بمحافظة جنوب سيناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 / 2026 في المواد التي تُضاف للمجموع، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وتحذيرات حاسمة من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان أو مخالفة القواعد المنظمة للامتحانات.

وشهد اليوم السبت، الموافق 16 مايو 2026، استمرار امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، حيث أدى طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرًا.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالفترة المسائية، بنظام البكالوريا، امتحان مادة العلوم المتكاملة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا، فيما خاض طلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتيه الأدبية والعلمية امتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الصباحية، من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وقالت الدكتورة وفاء رضا،   إن اليوم يشهد انطلاق امتحانات المواد الأساسية التي تُضاف للمجموع، عقب الانتهاء من امتحانات المواد غير المضافة، مؤكدة أن الامتحانات تُجرى وسط إجراءات مشددة لتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وأكدت مدير تعليم جنوب سيناء  منع دخول الهواتف المحمولة إلى المدارس أو لجان الامتحانات، حتى وإن كانت مغلقة، مع ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح بأي أعمال شغب أو تجاوزات داخل اللجان.

وأشارت إلى المتابعة اليومية لسير الامتحانات بجميع مدارس التعليم العام والتعليم الفني ومدارس “WE”، مع على ضرورة تواجد الزائرات الصحيات داخل المدارس، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها مدن المحافظة خلال فترة الامتحانات.

كما شددت على أهمية التزام الملاحظين بالتواجد داخل اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، والالتزام بأعمال المراقبة والتصحيح وفق الضوابط والتعليمات المحددة، مؤكدة صدور تعليمات واضحة لمديري الإدارات التعليمية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش أو إخلال بأمن اللجان.

وأضافت أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة شكلت غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو مشكلات طارئة، بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة.

نسرين آمين
