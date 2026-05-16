قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة الكاف و8 غيابات وقائمة ممنوعات.. 12 معلومة عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
فرج عامر يعلق على أزمة توروب مع الأهلي: سيرحل بشياكة بعد مباراة المصري
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
حزمة توجيهات من وزيرة الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن
مأساة تهز لامبيدوزا.. وفاة رضيعة حديثة الولادة فور وصولها إلى سواحل إيطاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة جديدة: التغير المناخي يُقلل الأكسجين في أنهار العالم ويهدد الحياة المائية

تأثير الاحتباس الحراري
تأثير الاحتباس الحراري
أ ش أ

 كشفت دراسة علمية حديثة أن ظاهرة الاحتباس الحراري تتسبب في انخفاض مستويات الأكسجين داخل الأنهار حول العالم، ما يهدد الأسماك والكائنات المائية الأخرى ويزيد مخاطر ظهور "مناطق ميتة" غير صالحة للحياة.

واعتمد باحثون من الصين على الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مستويات الأكسجين في أكثر من 21 ألف نهر عالمي منذ عام 1985، وتوصلوا إلى أن مستويات الأكسجين تراجعت بمتوسط 2.1% خلال العقود الماضية، وفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" العالمية.

وحذر الباحثون من أن استمرار هذا التراجع بالمعدل الحالي قد يؤدي بحلول نهاية القرن إلى انخفاض إضافي يصل إلى 4% عالميًا، بينما قد تتجاوز النسبة 10% في بعض المناطق مثل شرق الولايات المتحدة والهند وأجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية، ما قد يؤدي إلى اختناق بعض أنواع الأسماك وظهور مناطق مائية ميتة.

وأوضح قائد الدراسة تشي جوان - في تصريح نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية - أن المياه الأكثر دفئًا تحتفظ بكميات أقل من الأكسجين، وهو ما يجعل التغير المناخي عاملًا رئيسيًا في ظاهرة “نزع الأكسجين” من الأنهار.

وأضاف أن انخفاض مستويات الأكسجين قد يؤدي إلى "سلسلة من الأزمات البيئية" تشمل تراجع التنوع البيولوجي وتدهور جودة المياه ونفوق الأسماك.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الأنهار تعاني بالفعل من أوضاع حرجة، من بينها نهر الجانج في الهند، الذي كان يفقد الأكسجين بوتيرة تزيد بأكثر من 20 مرة عن المتوسط العالمي في بداية هذا القرن.

كما أبدى العلماء قلقًا متزايدًا بشأن الأنهار الاستوائية، خاصة نهر الأمازون في البرازيل، حيث أظهرت دراسة سابقة ارتفاع عدد الأيام التي تظهر فيها "المناطق الميتة" بنحو 16 يومًا إضافيًا كل عقد منذ عام 1980.

وقال عالم الجيولوجيا بجامعة جامعة أريزونا كارل فليسا، الذي لم يشارك في الدراسة، إن استمرار فقدان الأكسجين يعني مستقبلًا إننا سنشهد مزيدًا من المناطق المائية الراكدة والميتة، خصوصًا خلال موجات الحر.

التغير المناخي دراسة علمية حديثة الاحتباس الحراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مروان داوود

لاعب أنبي: مباريات الأهلي والزمالك "فاترينة" لتسويق اللاعبين

انبي

مروان داوود: إنبي يمتلك أفضل قطاع ناشئين في مصر.. وحلم المربع الذهبي كان بعيدا

شبكات عالميه

شبكات عالمية تعلن إذاعة نهائي دوري أبطال أفريقيا

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد