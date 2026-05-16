إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

الرعاية الصحية: تعاون مع تتارستان في علاج الأورام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

الدكتور احمد السبكي
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في اجتماع  رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، مع الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026»، وذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية الروسية وفتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والصناعية والبحثية والصحية.

وضم الوفد المصري كلًا من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، و السفير حمدي شعبان، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية.

وجود فرص واعدة للتعاون المشترك بين الجانبين

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي نتائج المباحثات التي أجراها مع الدكتور آلمير باشيف، وزير الصحة بجمهورية تتارستان، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير منظومة تشخيص وعلاج الأورام، واستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التنبؤي في المجال الصحي.

كما أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى تطلع الهيئة لتبادل الخبرات مع جمهورية تتارستان في مجال البحث العلمي الإكلينيكي بالتعاون مع جامعة قازان، فضلًا عن الاستفادة من التجربة المتقدمة لجمهورية تتارستان في تطوير أنظمة إنشاء المستشفيات الذكية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى متعدد التخصصات تأتي في إطار الانفتاح على النماذج الدولية الناجحة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار المؤسسي، بما يعزز تبادل الخبرات، مشيرًا أن جمهورية تتارستان تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة الذكية والتحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الإقليمي، بما يجعلها شريكًا مهمًا في مجالات التطوير والتحديث.

ومن الجدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر «روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026»، الذي تستمر فعالياته حتى 17 مايو الجاري، انطلق بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وممثلي الحكومات والمؤسسات الصحية والاستثمارية من مختلف دول العالم، في واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي بين روسيا ودول العالم الإسلامي.

