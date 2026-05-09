الرعاية الصحية: أكثر من مليون خدمة طبية مقدمة بمستشفى أسوان التخصصي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على على التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى أسوان التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة أسوان قدمت أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتخصصة بمحافظات الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى أسوان التخصصي تمثل أحد النماذج المهمة في عملية توطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل المحافظات، بما يسهم في تقليل نسب الإحالة خارج أسوان وتوفير خدمات علاجية متكاملة بالقرب من المواطن.

وأشار إلى أن التوسع في إدخال خدمات تخصصية دقيقة وجراحات متقدمة داخل المستشفى يعكس التطور المستمر في قدرات المنشآت التابعة للهيئة، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية في تقديم خدمات عالية الجودة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأوضح أن المستشفى تضم طاقة استيعابية تبلغ 154 سريرًا داخليًا، و18 سرير طوارئ، و28 سرير رعاية مركزة، و11 ماكينة غسيل كلوي، و11 حضّانة للأطفال المبتسرين، بما يضمن القدرة على استيعاب مختلف الحالات الطبية وتقديم الخدمة بشكل متكامل.

وتقدم المستشفى مجموعة واسعة من الخدمات الطبية تشمل: الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الجراحة العامة والمناظير، جراحات المخ والأعصاب، القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية، الأورام، العظام، النساء والتوليد، العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، القلب، المسالك البولية، العلاج الطبيعي، والرعاية المركزة.

كما تشمل الخدمات التشخيصية الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والسونار والماموجرام، إلى جانب التحاليل الطبية، بما يدعم دقة التشخيص وسرعة التدخل العلاجي.

تطوير عدد من الخدمات الطبية المتقدمة

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن المستشفى شهدت إدخال وتطوير عدد من الخدمات الطبية المتقدمة، من بينها جراحات الوجه والفكين، وزراعات القوقعة، ومناظير المسالك البولية، مؤكدًا أن هذه الخدمات تُقدم لأول مرة أو يتم التوسع فيها بشكل غير مسبوق داخل محافظة أسوان.

وأكد أن مستشفى أسوان التخصصي حاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يعكس التزامها الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار خططها للتوسع في الخدمات التخصصية بمحافظات الصعيد، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لتلقي العلاج.