نموذج رائد.. وفد من جامعة القاهرة يزور مستشفى الناس

 نظّمت جامعة القاهرة زيارة ميدانية إلى مستشفى الناس بمشاركة عدد من طلابها، وذلك في سياق تفعيل منصة «أثر» التي تستهدف توسيع نطاق العمل التطوعي وربط الطلاب بالمبادرات الإنسانية ذات التأثير المباشر.

وشارك في الزيارة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تضمنت الجولة تفقد عدد من الأقسام العلاجية ووحدات المستشفى، من بينها وحدة الحروق، والاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وما تتميز به المستشفى من تجهيزات متطورة وكوادر طبية وتمريضية عالية الكفاءة.

مستشفى الناس تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الخيري

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن مستشفى الناس تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الخيري المؤسسي في مصر، حيث تجمع بين الكفاءة الطبية والرسالة الإنسانية، وتؤدي دورًا بارزًا في تخفيف معاناة المرضى، خاصة الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الصروح الطبية المتميزة تستحق كل الدعم للاستمرار في أداء رسالتها النبيلة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل منصة «أثر»، التي تعمل على تنظيم مشاركة طلاب جامعة القاهرة في الأنشطة الخدمية والتطوعية داخل المؤسسات التي تقدم خدماتها للمجتمع، مع توثيق هذه المشاركات من خلال نظام ساعات معتمدة للمشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه الإنساني والوطني.

وخلال الزيارة، حرص وفد الجامعة والطلاب المشاركون على التفاعل المباشر مع المرضى، خاصة الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، حيث تم توزيع الهدايا في أجواء إنسانية مفعمة بالدفء، عكست روح التكافل والتضامن.

وعبّر عدد من طلاب جامعة القاهرة المشاركين عن تأثرهم الكبير بما لمسوه من مستوى متقدم في الرعاية الصحية داخل مستشفى الناس، مؤكدين أن التجربة مثّلت إضافة إنسانية حقيقية لهم، وأسهمت في تعزيز شعورهم بالمسئولية المجتمعية، وأهمية العمل التطوعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز أوجه التعاون مع مستشفى الناس، من خلال الاستفادة من الكوادر الطبية والتمريضية المتميزة بطب قصر العيني، بما يسهم في دعم جودة الخدمات العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وكان في استقبال وفد جامعة القاهرة الأستاذ أيمن ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، والأستاذ حاتم الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمستشفى، والدكتور محمود الشاذلي رئيس قسم جراحة قلب الأطفال، والدكتورة بسمة كلبوش مساعدة أمين الصندوق للتسويق والتواصل والعلاقات العامة، إلى جانب الأستاذ محمد سعدالدين رئيس تحرير موقع بصراحة والمستشار الإعلامي للمستشفى، ولفيف من القيادات الطبية والإدارية.

وتعكس هذه الزيارة نموذجًا متكاملًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والكيانات الخدمية، بما يسهم في تعظيم الأثر المجتمعي، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي كجزء أصيل من التجربة التعليمية داخل الجامعة.

