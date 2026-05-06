تحالف وطني لتطوير الرعاية الصحية.. بنك مصر وجامعة عين شمس يطلقان توسعات كبرى بـ. ١٨١ مليون جنيه بمدينة عين شمس الطبية

جانب من التوقيع
حسام الفقي



في خطوة جديدة تعكس قوة الشراكة الوطنية بين المؤسسات المصرفية والأكاديمية والطبية، وقّع بنك مصر وجامعة عين شمس بروتوكولي تعاون جديدين لدعم وتطوير خدمات مدينة عين شمس الطبية، بإجمالي مساهمات تتجاوز ١٨١ مليون جنيه، بما يعزز مكانة المدينة الطبية كواحدة من أكبر الصروح العلاجية والأكاديمية المتكاملة في مصر والمنطقة.

قام بالتوقيع الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لـبنك مصر، بحضور نخبة من قيادات البنك والجامعة ومستشفيات عين شمس، في مشهد يعكس التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الجامعية لخدمة المنظومة الصحية المصرية.

ويستهدف البروتوكول الأول تقديم دعم بقيمة 165 مليون جنيه لتطوير مبنى العيادات والعلاج الإشعاعي بمجمع الأورام بمدينة عين شمس الطبية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام وفق أحدث المعايير العالمية.

ويتضمن المشروع تطوير خدمات العلاج الإشعاعي، وزيادة عدد عيادات مناظرة الحالات من 3 إلى 10 عيادات متخصصة، إلى جانب إنشاء منطقة انتظار واستراحة مجهزة للمرضى، وإضافة 20 كبسولة جديدة للعلاج الكيماوي، فضلًا عن إنشاء جناح متكامل للعلاج الإشعاعي الداخلي، بما يراعي الجوانب الطبية والنفسية ومعايير الجودة ومكافحة العدوى لمرضى الأورام.

كما يشمل البروتوكول الثاني دعم تطوير ورفع كفاءة وحدة زرع النخاع بمستشفيات جامعة عين شمس بقيمة 15.9 مليون جنيه، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى وفق أعلى مستويات الكفاءة الطبية.

ويأتي ذلك امتدادًا لسلسلة من المساهمات الاستراتيجية التي قدمها بنك مصر لدعم مدينة عين شمس الطبية، حيث سبق للبنك تمويل المرحلة الأولى من جناح الرعاية المجمعة بسعة 12 سريرًا، إلى جانب المساهمة في تطوير وتجهيز المرحلة الثانية، ليصل إجمالي مساهماته في هذا المشروع الحيوي إلى نحو 153 مليون جنيه حتى نهاية عام 2025، بما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية الحرجة المقدمة للمرضى.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية لاستكمال مسيرة تطوير مدينة عين شمس الطبية وتحويلها إلى نموذج متكامل للرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

وأشار سيادته إلى أن التوسعات الجديدة ستعزز من قدرات المستشفيات الجامعية في التخصصات الدقيقة، وعلى رأسها علاج الأورام وزرع النخاع، بما يتيح تقديم خدمات علاجية أكثر تطورًا وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريبية وتأهيل الكوادر الطبية بكفاءة عالية.

ومن جانبه ، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لـبنك مصر، أن البنك يضع القطاع الصحي على رأس أولوياته ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، انطلاقًا من إيمانه بأن الرعاية الصحية حق أساسي لكل مواطن، مشيرًا إلى أن دعم مدينة عين شمس الطبية يمثل استثمارًا حقيقيًا في صحة الإنسان المصري وفي تطوير أحد أهم الصروح الطبية الجامعية في مصر.

وأضاف أن هذا التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية المستدامة، ويعكس حرص البنك على دعم المؤسسات الطبية الكبرى وتطوير قدراتها بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية المتخصصة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتواصل مدينة عين شمس الطبية ترسيخ مكانتها كمركز طبي وأكاديمي متطور يخدم آلاف المرضى سنويًا، ويعكس رؤية الجامعة في بناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على الابتكار والتطوير والشراكات الوطنية الفاعلة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

