دعاء رابع يوم عيد الأضحى.. الإفتاء: رددوه 3 مرات حتى المغرب

لاشك أن دعاء رابع يوم عيد الأضحى يعد أحد الفرص الأخيرة التي لا تحتمل مزيدًا من الغفلة أو التكاسل ، فحيث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وحيث قد حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تحري أوقات الإجابة والحرص على الدعاء في الأزمنة المباركة ، من هنا تأتي أهمية اغتنام دعاء رابع يوم عيد الأضحى ، لأن يوافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الهجري وهو آخر أيام التشريق الثلاثة والتي تعد من الأزمنة المباركة التي لا يرد فيها الدعاء، ومن ثم فإن دعاء رابع يوم عيد الأضحى يصبح فرصة ذهبية لا يمكن لعاقل تفويتها.
دعاء رابع يوم العيد
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الذكر والدعاء من أعظم العبادات والوصايا النبوية الشريفة ، خاصة في الأزمنة المباركة، ومنها ما نشهده في هذه الأيام من أيام التشريق الثلاثة ، والتي أوشك يومها الأخير على الانقضاء.
وأوصت " الإفتاء" ، في دعاء رابع يوم عيد الأضحى ، بالاستعاذة من ثلاثة أشياء في منشور لها تحت عنوان " أذكار المساء "، قائلة: في صباح هذا اليوم ردد .. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت . ( ثلاث مرات ).
أدعية رابع يوم عيد الأضحى
- اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.
- اللهم اختم لي في هذا اليوم خير ما قسمت وفي قضائك خير ما ختمت و بالسعادة فيمن ختمت .
- اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.
- يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا.
- اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
- اللهم لا تخرجنا من يومك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.
- اللهم امسح بحنانك أوجاعنا ، اللهم اخرجنا من الضيق إلى السعة ، ومن الظلمة إلى النور.
- اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت
سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.
- اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.
- اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.
- اللّهم إنا نسألك في هذا اليوم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.
- اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
- اللّهم اجعلنا في هذا اليوم ممن نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.
- اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.
- اللّهم اجعلنا في هذا اليوم من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.
- اللهم أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين.
- اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، فأنت بي بصيرًا.
- يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.
- يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير.
- اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم.
- يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
- اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.
- اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.