دعاء رابع يوم عيد الأضحى.. الإفتاء: رددوه 3 مرات حتى المغرب

لاشك أن دعاء رابع يوم عيد الأضحى يعد أحد الفرص الأخيرة التي لا تحتمل مزيدًا من الغفلة أو التكاسل ، فحيث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وحيث قد حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تحري أوقات الإجابة والحرص على الدعاء في الأزمنة المباركة ، من هنا تأتي أهمية اغتنام دعاء رابع يوم عيد الأضحى ، لأن يوافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الهجري وهو آخر أيام التشريق الثلاثة والتي تعد من الأزمنة المباركة التي لا يرد فيها الدعاء، ومن ثم فإن دعاء رابع يوم عيد الأضحى يصبح فرصة ذهبية لا يمكن لعاقل تفويتها.

دعاء رابع يوم العيد

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الذكر والدعاء من أعظم العبادات والوصايا النبوية الشريفة ، خاصة في الأزمنة المباركة، ومنها ما نشهده في هذه الأيام من أيام التشريق الثلاثة ، والتي أوشك يومها الأخير على الانقضاء.

وأوصت " الإفتاء" ، في دعاء رابع يوم عيد الأضحى ، بالاستعاذة من ثلاثة أشياء في منشور لها تحت عنوان " أذكار المساء "، قائلة: في صباح هذا اليوم ردد .. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت . ( ثلاث مرات ).

أدعية رابع يوم عيد الأضحى