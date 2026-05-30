رئيس الوزراء يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي الشريف

غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي وأداء الصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.

بعد زيارة المسجد النبوي.. رئيس الوزراء يغادر المدينة المنورة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية - التي أوردت النبأ - أنه كان في وداع مدبولي لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، إلى جانب عدد من المسئولين.