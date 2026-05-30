عملية سرية في هرمز.. سفن تعبر المضيق بإطفاء أجهزة التتبع بإشراف أمريكي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الولايات المتحدة استخدمت روبوتات لإزالة الألغام في مضيق هرمز، موضحة أن عدد من السفن تمكنت من عبور مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع، وجاء ذلك بالتنسيق مع الجيش الأمريكي.

وفي وقت سابق من يوم السبت، نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين القول، بأن الجيش الأمريكي لم يؤكد زرع إيران ألغاما في مضيق هرمز رغم عمليات البحث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيجتمع مع مستشاريه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق المطروح مع إيران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن الحصار البحري المفروض على إيران “سيتم رفعه”، مشدداً على “ضرورة التزام طهران بعدم امتلاك سلاح نووي أو تطوير قنبلة نووية في المستقبل”.