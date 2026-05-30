قوات الاحتلال تقتحم مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية بأن قوات الاحتلال إقتحمت مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وفي وقت لاحق ؛ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار استهداف سكان قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل إغلاق المعابر واستمرار تقييد إدخال المساعدات الإنسانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت، إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم القتل والتدمير في غزة رغم سريان الاتفاق، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في القطاع منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.