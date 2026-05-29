الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
باريس تفتح تحقيقا في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين في أسطول غزة

فرنسا
محمود نوفل

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة، إن حكومة باريس طالبت المدعي العام الفرنسي بفتح تحقيق تحقيق في معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة في الآونة الأخيرة.
 

وقال بارو لإذاعة فرانس إنتر "بناء على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، والذي أبلغني بتعرض مواطنين فرنسيين لاعتداءات جنسية وللبرد القارس والضرب والإهانة المتكررة، وهي كلها أفعال تشكل جرائم جنائية على الأرجح، قررت أمس إحالة الأمر إلى المدعي العام".
 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أعلن قبل أيام أنَّه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها ب"المروعة"، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضباً دولياً واسعاً، وفقاً لـ" فرانس برس".
 

وأضاف أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجَّهة للحكومة: "أبعد من الصور، أنَّ الأفعال مروعة وصادمة جداً"، مضيفاً: "ندينها بلا تحفظ، لأنَّها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي".

