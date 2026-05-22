وزيرة الخارجية الكندية: انتهاكات مروعة بحق نشطاء أسطول الصمود في سجون إسرائيل

قالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الجمعة إن الكنديين المشاركين في أسطول الصمود العالمي من أجل غزة تعرضوا لـ"انتهاكات مروعة" في سجن إسرائيلي.

وكتبت في حسابها على موقع "إكس": "وصل هؤلاء النشطاء للتو إلى تركيا، ويعمل المسؤولون على الأرض على ضمان حصولهم على العلاج الطبي في الموقع. ندين سوء معاملة الكنديين في إسرائيل، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

يأتي ذلك بعد موجة من الغضب العالمي، ضد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره فيديو يُظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وهم راكعون وأيديهم مقيدة وجباههم على الأرض.

وطالبت دول أوروبية، بفرض عقوبات على بن غفير، وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بأنه طلب فرض عقوبات على بن غفير "بسبب الأعمال غير المقبولة التي ارتُكبت ضد الأسطول، واحتجاز الناشطين في المياه الدولية، وتعريضهم للمضايقات والإذلال، في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان".