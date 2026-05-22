أسيوط.. إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء، خلال حملات مكبرة نفذتها الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء ضمن أعمال المرحلة الحالية من الموجة الـ29، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة صور البناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة بلغت 944 متر مربع و12 قيراط، إلى جانب إزالة 9 حالات متغيرات مكانية ومخالفات بناء على مساحة 1111 متر مربع، فضلاً عن إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 4 قراريط و13 سهم.

وأكد محافظ أسيوط استمرار التعامل بكل حسم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأحياء وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة تنفيذ حملات الإزالة وفق الجداول الزمنية المحددة دون تهاون، بما يعزز هيبة الدولة ويحافظ على ممتلكاتها، مشيرًا إلى أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تمثل أولوية قومية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأشار المحافظ إلى المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والخط الساخن (114)، أو عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات.