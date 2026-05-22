محافظ أسيوط يلتقي وفد البنك الزراعي المصري لبحث التعاون في المبادرات المجتمعية

التقى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد البنك الزراعي المصري، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والخدمية، وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضم الوفد كلًا من محمد فرغلي الشريف رئيس منطقة شمال الصعيد، وأيمن اليماني رئيس قطاع أسيوط، واللواء أحمد عزيز مدير عام الأمن بالبنك، ومحمد حلمي عيادة مدير مكتب رئيس منطقة شمال الصعيد، ومحمد حنفي مدير عام قطاع أسيوط.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ أسيوط بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والتنموية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناسبات والأعياد، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التعاون مع البنك الزراعي المصري في مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين.

ومن جانبهم، أكد مسئولو البنك الزراعي المصري حرص البنك على مواصلة دوره المجتمعي إلى جانب دوره الاقتصادي والتنموي، من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة والبنك المركزي المصري بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، قدم البنك الزراعي المصري عدد 1400 كوبون سلع غذائية بقيمة إجمالية بلغت 700 ألف جنيه، ضمن مبادرة "سكة خير"، التي ينفذها البنك لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.