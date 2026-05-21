محافظ أسيوط: تحرير 186 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تحرير 186 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات رقابية مكثفة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من إنتاج رغيف مطابق للمواصفات القياسية والأوزان المقررة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس جودة الخبز أو تؤثر على انتظام منظومة الدعم.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تكثيف المرور الميداني على المخابز البلدية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحاضر المحررة تضمنت مخالفات متنوعة، من بينها نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات الإنتاج، وعدم الإعلان عن بيانات المخبز، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود سجلات أو ميزان حساس، فضلًا عن حالات الغلق والتوقف الجزئي وعدم صرف بون للمواطنين.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 57 محضرًا بإدارة تموين ديروط، و39 محضرًا بإدارة تموين منفلوط، و29 محضرًا بإدارة الرقابة التموينية بالقوصية، و20 محضرًا بإدارة تموين البداري، و14 محضرًا بإدارة تموين صدفا، و13 محضرًا بإدارة تموين الفتح، و9 محاضر بإدارة تموين الغنايم، و4 محاضر ببندر شرق أسيوط، ومحضر واحد بإدارة تموين أبوتيج.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم المخصص لهم، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية اليومية على المخابز والأسواق بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، لضمان توفير الخبز البلدي المدعم بالمواصفات القياسية وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الدعم.