الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 25 تعديا على أراض زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء واسترداد 10 أفدنة

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك ضمن أعمال المرحلة الحالية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة، والتصدي بكل حسم لجميع أشكال البناء المخالف.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، دون تهاون أو تقاعس، مشددًا على أن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية يمثل أولوية قومية، لما له من أهمية في صون حقوق الأجيال القادمة ودعم منظومة الأمن الغذائي، بما يعزز هيبة الدولة ويحافظ على ممتلكاتها.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد ومخالفة متنوعة، تضمنت 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة، تم خلالها استرداد 10 أفدنة زراعية و150 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة 10 حالات متغيرات مكانية ومخالفات بناء على مساحة بلغت 570 مترا مربعا و2 قيراط و20 سهما، فضلاً عن إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة 4 قراريط و20 سهما.

وشدد اللواء محمد علوان على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، من خلال التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأحياء، وجهات الولاية، ووحدات المتغيرات المكانية، وقوات إنفاذ القانون، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة في المواعيد المقررة بكل حزم.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والخط الساخن (114)، أو عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك.

