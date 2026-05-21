محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لسيدة.. ما قصتها؟

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتخصيص وحدة سكنية لسيدة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، في استجابة إنسانية سريعة وذلك بعد دراسة حالتها الاجتماعية والتأكد من أحقيتها في الحصول على مسكن ملائم يضمن لها ولأسرتها حياة كريمة.

وكان محافظ أسيوط قد التقى السيدة ميرفت أ ع خلال حضوره فعاليات احتفالية توزيع الأجهزة التعويضية لذوي الهمم، حيث استوقفته وشرحت له ظروفها المعيشية الصعبة، موضحة أن زوجها يعاني من ظروف صحية تحول دون قدرته على العمل، وأنها تعول أربعة أبناء، ولا تمتلك مصدر دخل ثابت يمكنها من توفير احتياجات الأسرة الأساسية أو الحصول على مسكن مناسب.

وعلى الفور، كلف المحافظ وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، بالتنسيق مع حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لإجراء بحث اجتماعي عاجل للوقوف على حقيقة الحالة ومدى استحقاقها للدعم.

وكشف البحث الاجتماعي الذي أعدته إدارة التضامن الاجتماعي بمنفلوط أن السيدة تقيم مع أسرتها في مسكن بسيط بالايجار، وأن زوجها غير قادر على العمل بسبب حالته الصحية، فيما تتقاضى الأسرة معاش "تكافل وكرامة" بقيمة 850 جنيهًا شهريًا، بما يؤكد انطباق شروط الاستحقاق عليها ضمن الفئات الأولى بالرعاية.

وبناءً على نتائج البحث، وافق محافظ أسيوط على منح الأسرة وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة بني عدي بمركز منفلوط، في إطار جهود المحافظة لتوفير سكن آمن ومناسب للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع الحالات الإنسانية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.